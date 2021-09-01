В Коми суд обязал власти отремонтировать мост

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Вуктыльский городской суд обязал администрацию Вуктыла произвести капительный ремонт моста через одноименную реку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, дорога Вуктыл – Подчерье и расположенный там мост, не обследовались ежегодно. Прокуратура обнаружила там множество дефектов. В частности, были повреждены опорные конструкции моста. В целом его признали неудовлетворительным.

Прокурор Вуктыла обратился в Вуктыльский городской суд. Он потребовал обязать местную администрацию провести капительный ремонт моста. Суд удовлетворил эти требования.

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