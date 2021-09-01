В Коми студентка взяла в кредит 140 тысяч рублей, и деньги украли мошенники

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Мошенники украли у жительницы Княжпогосткого района 2000 года рождения 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, студентке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что мошенники оформили на девушку кредит, поэтому нужно срочно отменить операцию. Жительница Коми поверила собеседнику и стала следовать его указаниям. В итоге злоумышленник оформил на нее кредит, а затем попросил озвучить код, пришедший в сообщении. После этого со счета потерпевшей исчезло 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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