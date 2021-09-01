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Здоровье1 сентября 2021 12:54

С 2022 года выездная медицинская бригада будет выезжать в отдаленные районы Коми

Источник:kp.ru
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Министерство здравоохранения региона уже объявило конкурс среди врачей по всей России

Министерство здравоохранения региона уже объявило конкурс среди врачей по всей России

Фото: Архив "КП"

В 2022 году жителям труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Коми будут доступны услуги узких медицинских специалистов. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики. В данные районы будет направлена бригада из 16 врачей для оказания медицинской помощи людям.

Как отметил руководитель региона Владимир Уйба, решить нехватку узких специалистов в районных больницах в одночасье не получится, однако они придумали альтернативу, которая должна удовлетворить потребности жителей республики.

- Мы приняли решение о создании отдельной бригады врачей, которая будет выезжать туда, где они особенно нужны – в труднодоступные и отдалённые территории. Сейчас мы по всей России ищем медиков, которые обладают достаточным опытом и профессиональными знаниями и готовы работать в таких полевых условиях, - сказал глава.

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