В Коми пропала 36-летняя Татьяна Ефремова

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми начались поиски 36-летней жительницы села Пажга Татьяны Ефремовой. Женщина ушла из дома накануне, 31 августа, и не вернулась домой. Об этом сообщают волонтеры добровольческого отряда «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях.

Уточняется, что поиски осложнены тем, что родственники не знают, в чем ушла Татьяна. Она также не отвечает на звонки и сообщения. Правда, в социальных сетях женщина была замечена сегодня утром, но не исключено, что через ее страницу сидели сотрудники полиции, чтобы установить возможные причины ухода Татьяны из дома и местоположение пропавшей.

За женщину переживают все ее близкие и друзья. Они надеются, что Татьяна вернется домой живой и здоровой в ближайшее время.

Приметы:

Рост 160 см, худощавого телосложения, черные волосы, темно-карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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