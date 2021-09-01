В Коми на пустыре обнаружены человеческие ступни расчлененного 45-летнего мужчины

В Воркуте нашли человеческие ступни и часть ноги до колена Фото: Архив "КП"

В Воркуте недалеко от поселка Воргашор местные жители обнаружили страшную находку. На земле лежали человеческие ступни и отрубленная нога, а рядом мужской ремень и ботинок. Очевидцы поспешили сообщить о расчлененных частях тела в полицию.

Сотрудники МВД незамедлительно выехали на место предполагаемого преступления и взяли образцы ДНК. Вскоре удалось установить, что погибшим является 45-летний житель Воркуты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В рамках расследования эксперты-криминалисты выделили из найденных на месте происшествия объектов неустановленный ДНК-профиль, а оперативники в это время установили подозреваемого в убийстве.

- Эксперты сравнили генетический образец, взятый у родственников предполагаемого подозреваемого, с имеющимся у них неизвестным ДНК-профилем. Они совпали. В розыск за совершение тяжкого преступления был объявлен ранее не судимый житель Воркуты 1969 года рождения, - рассказали в пресс-службе МВД.

Оказалось, что убийца уже успел покинуть Заполярье и отправился в Кострому, однако вскоре был пойман и этапирован в Воркуту. Ему было предъявлено обвинение в тяжком преступлении.

Мужчина позже расскажет, что в день трагедии он выпивал вместе с убитым и между ними возникла ссора, в ходе которой он убил своего родственника. Скрыть следы мужчина намеревался самым жестоким способом: он расчленил труп и вывез останки несчастного в тундру, надеясь, что тело не найдут.

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