Жителя Коми будут судить за убийство человека

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В Сосногорске 46-летнего жителя Ухты обвиняют в убийстве 40-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошлав июне. В частном доме на улице Октябрьской между обвиняемым и 40-летним жителем Сосногорска произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. В результате пострадавший скончался. Причиной его смерти стало колото-резаное ранение передней поверхности грудной клетки с повреждением сердца и легкого. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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