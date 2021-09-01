В Сыктывкаре бесследно пропала 33-летняя Елена Лосева

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре пропала 33-летняя местная жительница Елена Лосева. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Коми».

По данным добровольцев, женщина вышла из дома сегодня, 1 сентября, и не вернулась. Перед исчезновением она успела попасть в объективы камер видеонаблюдения. На них запечатлено, что Елена Лосева была одета в зеленую куртку с капюшоном, черные штаны и черные ботинки.

Приметы:

Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

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