Пенсионеры Коми начали получать единоразовую выплату в 10 тысяч рублей

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Сегодня, 2 сентября, по всей стране начались выплаты единовременного денежного пособия пенсионерам. Размер льготы составляет 10 тысяч рублей. Ее выплатят всем пенсионерам, а также гражданам с инвалидностью и детям, получающим пенсию по потере кормильца.

В Коми на пособие смогут рассчитывать 284 тысячи человек. Сегодня же деньги «упадут» тем, кто получает пенсию на карту. Остальным, кто получает выплаты на руки, 10 тысяч рублей добавят к пенсии в день ее получения.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин анонсировал денежные выплаты пенсионерам, военным и силовикам. Всем названным категориям деньги перечислят в течение сентября.