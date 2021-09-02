Правительство Коми отменило особый противопожарный режим

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В Коми отменен особый противопожарный режим. Соответсвующий указ подписал первый заместитель председателя правительства республики Игорь Булатов.

- Отменить на территории Республики Коми особый противопожарный режим в лесах с 1 сентября 2021 года, - говорится в документе.

Напомним, особый режим был введен в конце июня из-за неблагоприятной обстановки в лесах региона. Массивы горели из-за аномально жары, установившейся в Коми летом, человеческого фактора и гроз. Сейчас риск возникновения лесных пожаров минимален.

Особый противопожарный режим в республике был введен в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Печоре, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, и Усть-Цилемском районах, в июне – в Усинске, Инте и Воркуте. Последний район, где была высокая пожароопасность – Усть-Куломский.

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