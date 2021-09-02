Пропавшую в Коми 36-летнюю Татьяну Ефремову заметили на автобусной остановке

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми продолжаются поиски пропавшей 36-летней жительницы села Пажга Татьяны Ефремовой. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 31 августа и с тех пор она перестала выходить на связь.

Сообщается, что Татьяна страдает от психического недуга и могла потеряться даже в знакомой обстановке. Как удалось выяснить «КП-Коми», женщину в последний раз видели на автобусной остановке. Очевидцы сообщают, что видели Татьяну, садящуюся в автобус.

- Я видела ее у остановки около школы, в 10 часов утра она села в автобус, - говорит Вера С.

Сейчас волонтеры прочесывают местность, а полицейские пытаются установить местоположение Татьяны. Ранее добровольцы выходили на поиски женщины, однако результатов это не дало.

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