В Сыктывкаре менеджер украл 710 тысяч рублей и потратил на ставки

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В Сыктывкаре менеджера торговой организации подозревают в присвоении более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился руководителя организации, которая занимается продажей автотехники. Он рассказал, что во время ревизии выявили недостачу. Правоохранители завели уголовное дело в отношении одного из менеджеров. Выяснилось, что подозреваемый принимал от клиентов деньги за транспортные средства, но в кассу сдавал лишь часть суммы. По данным полиции, фигурант поступил так трижды. Сумма ущерба составила 710 тысяч рублей. Деньги менджер потратил на ставки на спорт в букмекерской компании.

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