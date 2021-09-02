Двое жителей Коми перевели мошенникам более 400 тысяч рублей

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Двое жителей Коми перевели мошенникам в общей сложности более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Жителю Усть-Вымского района 1966 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что мужчине одобрили кредит на сумму 700 тысяч рублей. Однако, по словам звонившего, для получения денег нужно заплатить более 120 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, после чего связь со «специалистом» прервалась.

В похожую ситуацию попал и житель Усинска 1986 года рождения. В его случае сумма страховки составила 304 тысячи рублей. Мужчина перевел деньги, но кредита так и не дождался. Оба жителя Коми обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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