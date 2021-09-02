Из горящего дома в Коми эвакуировались семь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 1 сентября, в Воркуте горел многоквартирный дом, оттуда эвакуировались семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19.31 на улице Димитрова. В доме №5б загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. Пожар удалось потушить в 19.46. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил входную дверь на площади два квадратных метра. На месте происшествия работали девять человек и четыре единицы техники. Причина случившегося выясняется.

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