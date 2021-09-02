В Коми заболевшего рыбака эвакуировали с реки

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В четверг, 2 сентября, в Княжпогостском районе с реки Вымь эвакуировали заболевшего мужчину. Инцидент произошел в районе деревни. Ляли

В среду день сын отвез отца на рыбалку, высадил в нужном месте и уехал. На следующий день он вернулся, чтобы забрать мужчину. Сын не нашел своего отца и обратился к спасателям. На место выехали сотрудники полиции и «Спас-Коми». Как выяснилось, пропавший мужчина отзывался на крики. Правоохранители нашли рыбака. Выяснилось, что рыбаку стало плохо, поэтому он не смог выйти на дорогу самостоятельно. Как передает «Комиинформ», мужчину на носилках вынесли к скорой помощи.

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