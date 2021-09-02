Житель Коми угнал «Жигули» на глазах у хозяина авто

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте местного жителя 1971 года рождения подозревают в угоне ВАЗ-2104. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился ухтинец 1989 года рождения. Мужчина рассказал, что вечером увидел из окна своей квартиры, как неизвестный угнал его машину. Он разбил стекло, сел за руль и, воспользовавшись тем, что ключ остался в замке, уехал. Вскоре хозяин нашел машину на одной из ухтинских улиц.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель 1971 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. Мужчина рассказал, что был пьян и решил добраться до дома на чужом автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

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