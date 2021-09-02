В Коми пятый день ищут 37-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Усть-Куломском районе ищут пропавшего Уляшева Михаила Васильевича 1983 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 37-летний мужчина живет в поселке Нижний_Ярашью. Уляшев пропал в воскресенье, 29 августа 2021. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 162 сантиметра, он лысый, худощавого телосложения с карими глазами. Он был одет в синюю ветровку, бело-зеленую футболку, синие спортивные штаны, черные калошу и серую кепку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

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