В Коми трех человек будут судить за рыбалку в нацпарке «Югыд Ва»

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми трех местных жителей будут судить за рыбалку национальном парке «Югыд Ва». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Один из таких случаев произошел в августе прошлого года. У жителя Вуктыла не было документов, дающих право находиться в парке «Югыд Ва», однако на реке Большой Паток выловил 35 хариусов. Ущерб природным ресурсам составил 64 тысячи рублей.

В июле 2021 года жительница Инты на озере Большие Балбанты добыла 12 хариусов. Для этого женщина использовала сети. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Через месяц житель Печоры незаконно поймал пять хариусов стоимостью 9,2 тысячи рублей. Для этого он использовал запрещенное орудие лова – «кораблик».

Факты браконьерства выявили сотрудники национального парка. Фигуранты признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб. Уголовные дела направили мировым судьям.

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