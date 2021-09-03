Напавшего на нацгвардейца сыктывкарца ждет скамья подсудимых

Фото: архив КП.

Сыктывкарец напал на сотрудника вневедомственной охраны. И даже то, что он был пьян, его не оправдывает. Теперь его ждёт скамья подсудимых. Подробности происшествия рассказывают в СУ СК России по Коми.

В июле этого года сыктывкарца в непотребном виде привезли в дежурную часть. На мужчину нажаловались, что он дерётся и наносит побои. В полиции пьяный мужчина не успокоился, а продолжил агрессировать на окружающих.

- Он грубо нарушал общественный порядок, а при попытке его остановить нанёс сотруднику вневедомственной охраны войск национальной гвардии удар головой в висок, - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют следователи, вину по обвинению фигурант не признал. Уголовное дело направлено в суд.

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