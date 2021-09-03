На второй день отопительного сезона город в Коми остался без тепла

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В четверг, 2 сентября, Вуктыл остался без теплоснабжения. Об этом сообщает ООО «Аквасервис».

С 1 сентября отопительный сезон стартовал в образовательных учреждениях. На следующий день глава администрации Гульнара Идрисова проверила работу центральной котельной Вуктыла. По ее словам, тепло в социальные объекты подали. При этом по городу пришлось отключить горячую воду для запуска отопления.

Однако уже в четверг, 2 сентября, «Аквасервис» сообщил, что обнаружил прорыв. В связи с этим подачу тепла пришлось прекратить. Как передает БНК, восстановительные работы компания планирует завершить за 1-2 дня.

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По версии следствия, жители Вуктыла пострадали из-за действий ООО «Аквасервис»