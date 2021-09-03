В Коми резко выросли цены на помидоры и огурцы

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В Коми за неделю изменились цены на некоторые продукты. По данным региональной службы государственной статистики, существенно подорожали яблоки, помидоры, огурцы и детское питание.

Так, за неделю цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли на 6%. Яблоки теперь продаются яблоки 6,2% дороже, чем было неделю назад, помидоры выросли в цене на 5,8%, огурцы подорожали на 3,6%.

Также Комистат сообщает, что стоимость жирного творога изменилась в сторону подорожания на 2,6%, говядину можно найти на прилавках магазинов на 1,3% дороже, колбасу полукопченую - на 1,2%. Незначительно выросла стоимость на сосиски и сардельки (+0,5%) и куриное мясо (+0,3%).

Зато подешевели морковь (-4,8%), капуста (-2,3%) и картофель (-1,4%). Также ценник изменился на бытовую технику. Цены на электропылесосы упали на 5,5%, а на телевизоры на 2%.

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