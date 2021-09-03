Средняя зарплата в Коми в июне составила более 62 тысяч рублей

В июне 2021 года среднемесячная зарплата в Коми составила 62 388 рублей Фото: Архив "КП"

Средняя зарплата в Коми в июне составила 62 388 рублей. Такую цифру озвучил Комистат. По данным службы, размер начисленной заработной платы вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом за 2020 год.

Больше всего зарабатывают в республике специалисты нефтяной и газовой отраслей. Их зарплата в среднем составляет 115 тысяч рублей. Чуть менее, но все же сохраняют высокий доход, сотрудники в сфере научных исследований и разработок, Их зарплата составляет более 106 тысяч рублей.

А вот врачи, педагоги и работники культуры зарабатывают вдвое меньше.Так, в сфере образования в среднем предлагают 57,5 тысяч рублей. Зарплата работников здравоохранения и социальных услуг составляет 56,6 тысяч рублей, а культуры - 57,8 тысяч рублей.

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