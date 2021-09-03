В Коми исчезнет целая деревня

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В Прилузском районе планируют упразднить деревню Плёсо. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет Коми.

С этой инициативой выступил совет района. Деревня Плёсо находится в 20 километрах от федеральной трассы "Сыктывкар-Чебоксары" в бассейне реки Луза. В настоящее время в деревне никто не живет. В 2013-2014 годах всем жителям перечислили субсидии на строительство жилья в селе Спаспоруб. В декабре 2014 года построили три многоквартирных малоэтажных дома для семи семей, включенных в программу переселения. Переселение жителей Плёсо в новое жилье в Спаспорубе проводилось с 2015 по 2017 годы.

В деревне демонтировали линии электропередачи и электросвязи, там нет объектов социальной сферы, предприятий и инженерных коммуникаций. Транспортное сообщение с деревней отсутствует.

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