В Коми во дворе жилого дома обнаружен труп мужчины

Фото: «День»

В Ухте рано утром 3 сентября жители одного из домов наткнулись на бездыханное тело мужчины, лежавшее посредине двора. Сообщается, что трагедия произошла около дома №6 по проспекту Ленина.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники Следкома. Сейчас место обнаружения трупа оцеплено, проводятся следственные мероприятия, сообщает ухтинская программа «День».

На данный момент неизвестно, носит ли смерть мужчины криминальный характер. Сотрудники СК подробностей инцидента не разглашают.

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