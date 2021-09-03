В Коми целому городу сделают перерасчет по горячей воде

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Всем жителям Вуктыла планируют сделать перерасчет платы за горячую воду. Об этом сообщила глава администрации Гульнара Идрисова.

Градоначальница напомнила, что при запуске отопления в социальные объекты начались перебои с горячей водой, а 2 сентября обнаружили порыв теплосетей в трех местах. В связи с этим отопление и горячую воду в соцобъектах пришлось отключить.

Утром в пятницу котел запустили. Сейчас поднимают температуру воды, но она будет нагреваться медленно. В одной точке порыв уже устранили, в другой нашли, а в третьей пока ищут. В субботу, 4 сентября, начинается отопительный сезон для горожан. Как передает «Комиинформ», в связи со сложившейся ситуацией всем жителям сделают перерасчет по горячей воде.

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