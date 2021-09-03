Названо количество сыктывкарцев, готовых услышать предложение о браке от женщины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Названо количество жителей Сыктывкара, которые готовых услышать предложение о браке от женщины. Соответствующее исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

По данным аналитиков, 38% мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве, 37% – когда они сами предлагают романтически отношения. Однако с предложениями руки и сердца ситуация иная. В этом случае женскую инициативу приветствует лишь 24%.

Женщины в Сыктывкаре же вдвое реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации. Большинство относится к подобному спокойно-нейтрально.

Чем старше горожане, тем лучше они относятся к женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди всех возрастных категорий.

В опросе участвовали 1600 экономически активных граждан из Сыктывкара. Он проводился с 11 по 30 августа.

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