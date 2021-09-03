Сыктывкарца посадили за кражу 13 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 53-летнего местного жителя признали виновным в краже 12,6 тыс. рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте прошлого года. Друг дал сыктывкарцу свой телефон, чтобы тот купил алкоголь с помощью функции NFS спиртного. Когда владелец телефона уснул, злоумышленник перевел с его счета 12,6 тысячи рублей на счета своих знакомых, у которых брал в долг деньги. Свою вину злоумышленник не признал и ущерб не возместил. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

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