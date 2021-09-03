В Коми женщина перевела мошенникам более 320 тысяч рублей

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Жительница Воркуты 1970 года рождения перевела мошенникам более 320 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они заявляли, что аферисты пытаются оформить на нее кредиты. Женщине посоветовали снять деньги с кредитки и перевести их на якобы безопасный счет. В итоге воркутинка перевела на указанный счет 320 тысяч рублей. Мошенники звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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