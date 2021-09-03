За сутки мошенники украли у пятерых жителей Коми 2 миллиона рублей

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За сутки мошенники украли у пятерых жителей Коми более 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, ухтинке 1966 года рождения позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Он рассказал, что злоумышленники пытаются завладеть ее деньгами, и поэтому надо перевести их на «безопасный» счет. В итоге женщина перевела более 700 тысяч рублей. С аналогичной ситуацией столкнулась и жительница Сыктывкара 1970 года рождения. Она перевела более 400 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Жительнице Усть-Вымского района 1971 года рождения злоумышленники предложили досрочно погасить кредит, который на нее якобы уже оформили посторонние. Женщина взяла онлайн-займ в 700 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам.

В тот же день лишился 300 тысяч рублей и житель Усинска 1986 года. Неизвестные пообещали ему выгодный кредит и запросили оплату страховки. Еще одна местная жительница 1985 года взяла в кредит 200 тысяч рублей и перевела мошенникам. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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