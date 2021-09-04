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Происшествия4 сентября 2021 9:03

В Коми мужчина зарезал своего собутыльника

Злоумышленник нанес три удара ножом
Источник:kp.ru
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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Сосногорске 41-летнего местного жителя, обвиняют в убийстве 60-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в июле в поселке Нижний Одес. Обвиняемый выпивал со своим знакомым в квартире на улице Молодежной. В какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Фигурант схватил нож и как минимум трижды ударил собутыльника по лицу и шее. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Оба мужчины ранее были судимы. Они не работали и злоупотребляли алкоголем. Фигурант частично признал свою вину. Уголовное дело передали прокурору, после чего оно будет направлено в суд.

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