В Коми 16-летний подросток без прав сбил женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 3 сентября, в Усть-Куломском районе ВАЗ-2107 сбил женщину, за рулем был 16-летний подросток. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.50 в селе Помоздино. «Семерка» ехала по улице Уляшов в сторону Выльгорта. В районе дома №23 водитель сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб грудной клетки и перелом ребер. В отношении женщины составили административный протокол. Что же касается подростка, то ему грозит ответственность за езду без прав и причинение вреда здоровью.

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