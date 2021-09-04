В Коми студент подобрал часы и браслет за 180 тысяч рублей: его задержали

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре студента 2004 года рождения подозревают в краже часов и браслета стоимостью около 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился один из посетителей бара на улице Орджоникидзе. Мужчина рассказал, что у него пропали часы и золотой браслет, надетые на руку. Правоохранители нашли подозреваемого в краже. Им оказался студент техникума. Молодого человека доставили в полицию. У него обнаружили золотой браслет. Сначала юноша заявил, что эта вещь принадлежит ему, а потом все-таки рассказал правду.

Выяснилось, что пьяный посетитель бара не раз выходил на улицу и ввязался в спор с незнакомцами. Во время перепалки мужчина не заметил, как выронил часы браслет. Студент в это время стоял недалеко от входа. Молодой человек заметил на земле часы и браслет и забрал их себе. Возбуждено уголовное дело о краже. После задержания подозреваемый вернул похищенное.

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