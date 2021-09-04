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В рамках профилактической операции «Розыск — Коми» в Коми нашли 31 преступника и 22 пропавших без вести. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Среди них 31 преступник и 22 числившихся пропавшими без вести. За время операции нашли 31 человека, объявленного в розыск за совершение различных преступлений. 11 из них были в федеральном розыске. Еще 18 нашли в рамках проведения первоначальных мероприятий. Кроме того, полицейские из Коми нашли еще двух человек, объявленных в федеральный розыск в Кирове и Белоруссии. Как передает БНК, правоохранителям также удалось найти 22 человека, в отношении которых поступали заявления о безвестном исчезновении.

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