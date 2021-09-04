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Происшествия4 сентября 2021 14:54

Сыктывкарца судили за том, что он пьяным сбил своего знакомого

Оба просили прекратить уголовное дело
Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Усть-Куломском районе жителя Сыктывкара признали виновным в том, что он сбил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, инцидент произошел в ночь на 23 июня на одном из полей поселка Зимстан. Сыктывкарец выпил, сел за руль и поехал задним ходом. В это время на пути автомобиля находился знакомый водителя. Он получил под колеса авто и получил повреждение левой голени. Эту травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью..

Подсудимый извинился перед пострадавшим, возместил ему моральный и материальный вред. Поэтому в суде первой инстанции потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, но мировой судья отказал. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, но менять его не стали.

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