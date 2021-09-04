Коми Республиканский стадион приглашает всех желающих на тренировки

Фото: пресс-служба правительства Коми

Коми Республиканский стадион, расположенный в Сыктывкаре, приглашает всех желающих на тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Каждый день с шести до восьми утра для любителей спорта доступны легкоатлетическая дорожка и тренажерная площадка. Войти на стадион можно через КПП №3 (запасное поле). При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Что же касается детей до 14 лет, то их будут пускать только с сопровождающими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Популярные пивные у Республиканского стадиона навсегда исчезнут с лица города