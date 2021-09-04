В Коми неделю ищут 32-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Усинске ищут пропавшего Семенова Юрия Анатольевича 1989 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 32-летний мужчина пропал еще 29 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 170 сантиметров, он плотного телосложения, у него русые волосы и серо-зеленые глаза. Во что был одет мужчина, не уточняется. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми нашли 31 преступника и 22 пропавших без вести