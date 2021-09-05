В Коми поймали водителя с поддельными правами

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Ухте задержали водителя 1994 года рождения, у которого было поддельные права. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Молодой человек предъявил водительское удостоверение на свое имя. Стражи порядка проверили права по базам учета. Оказалось, что документ числится за другим лицом. Полицейские выяснили, что водитель никогда прав не получал. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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