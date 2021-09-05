В Коми пьяный водитель опрокинулся в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 4 сентября, в Усть-Вымском районе Chevrolet Lacetti съехал в кювет, за рулем был пьяный водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около часа дня. Пьяный мужчина 1976 года рождения ехал за рулем Chevrolet Lacetti по трассе Сыктывкар – Ухта в сторону столицы Коми. На 55-м километре дороги водитель пошел на обгон, но не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В момент аварии он был пристегнут. Права мужчина получил в 1999 году.

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