В одном из городов Коми модернизируют водоочистные сооружения

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В Инте планируют провести модернизацию в водоочистных сооружений. Об этом сообщил министр строительства Коми Игорь Кузьмичев.

По его словам, ранее работы на объекте выполнялись. Однако после этого станция водоочистки на 30 кубометров выходила из строя. Кузьмичев отметил, что водоочистную систему Инты нужно привести в порядок. Однако для этого нужно разработать проектно-сметную документацию. Это позволит войти в федеральный проект «Чистая вода» и получить значительное финансирование. Как передает телеканал «Юрган», подготовить необходимую документацию должна администрация Инты.

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