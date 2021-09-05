Из-за непогоды в Коми объявили штормовое предупреждение

Фото: Pixabay

В связи с ухудшением погоды в Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский ЦГМС.

По данным синоптиков, с шести вечера в воскресенье, 5 сентября, до девяти утра понедельника, 6 сентября, в северных районах местами ожидается сильный дождь. В течение суток с шести вечера в течение суток в северных районах ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с. Кроме того, местами в Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Печорском, Усинском, Интинском, Воркутинском районах ожидается ветер со скоростью до 23 м/с. Этот прогноз будет актуальным до трех часов 6 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В воскресенье в Коми до 18 градусов

В республике ожидаются дожди