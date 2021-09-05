В Коми три года строят сельскую школу

Фото: Pixabay

В Коми уже три года строят школу в усть-куломском селе Помоздино. Об этом сообщил министр строительства республики Игорь Кузьмичев.

Строительство школы на 400 мест началось в 2018 году. Однако по целому ряду причин работы до сих пор не завершены. Министр отметил, что по ходу строительства произошла смена подрядчика. Кроме того, не были произведены работы по консервированию. Сейчас строительством занимается новая компания. Ее сотрудники выявили ряд изъянов в выполненных работах и проектных решениях. В частности, пришлось доработать систему противопожарной защиты и кровельную систему. Кроме того, когда начали разрабатывать котлован, выкопали значительный объем строительного мусора.

Его пришлось убирать. Эта совокупность факторов привела к ому, что объект подзатянулся, - объяснил Кузьмичев.

Министр заверил, что школу построят. Как передает телеканал «Юрган», строительство школы на контроле властей Коми и прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Эжвинском районе построят новую школу