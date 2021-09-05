В Коми пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В воскресенье, 5 сентября, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 12.25. Пьяный водитель 1993 года рождения ехал за рулем «Мицубиси Монтеро Спорт» по улице Катаева в сторону Октябрьского проспекта. Напротив дома №59 по Октябрьскому проспекту иномарка врезалась во впереди стоящую «Киа Рио», и столкнулась со впереди стоящим ВАЗ-2112.

В результате ДТП пострадали два человека. Девочка 2008 года рождения, находившаяся в салоне «Киа», попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Кроме того, водитель этого же автомобиля получил ушиб грудной клетки.

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