В Сыктывкаре подросток угнал автобус и устроил ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 4 сентября, в Сыктывкаре подростка 2006 года рождения подозревают в угоне автобуса. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали в дорожной полиции, около 23.26 экипаж ДПС заметил автобус ПАЗ. Он выполнял подозрительные маневры на дороге. На требования об остановке водитель не отреагировал. На перекрестке улиц Кирова и Куратова он решил повернуть налево, однако не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Выяснилось, что за рулем был молодой человек 2006 года рождения. Как передает «Комиинформ», мальчика доставили в дежурную часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми угнал «Жигули» на глазах у хозяина авто