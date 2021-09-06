В Коми сотрудница МВД насмерть сбила пешехода

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Коми на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск трагически погиб 46-летний пешеход. На мужчину за рулем Toyota Verso наехала 40-летняя женщина. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП еще до приезда медиков.

Уточняется, что смертельная авария произошла еще в субботу, 4 сентября, на 25 км трассы у деревни Визябож. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу, которая была плохо освещена, в этот момент в него влетела иномарка.

Известно, что за рулем японской легковушки находилась сотрудница МВД. В момент ДТП она была трезвая, говорят результаты медосвидетельствования. Также добавим, что женщина управляла личным авто и была при неисполнении.

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

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