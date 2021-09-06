«Ходить страшно»: подростков из Коми застали за опасным занятием

Фото: Дарья КАТАЛЫМОВА

В Ухте взрослое население обеспокоено развлечением некоторых детей. Подростки взяли в привычку заниматься вандализмом. Юные ухтинцы были замечены горожанкой за разбитием окон одного из заброшенных домов.

- Дети выбивают окна в недавно заброшенном доме. Это очень травмоопасно, - беспокоится Дарья за здоровье детей.

Горожанку поддержали и другие ухтинцы. По их словам, заброшки в центре города - это настоящая проблема, так как они становятся пристанищем для бездомных, агрессивных компаний и любителей выпить. К тому же, они уродуют облик Ухты, уверены местные.

- Строят аллеи, дворы, дороги, но дома заброшенные в центе города - это ужас!Возле роддома здание заброшено, возле детской поликлиники здание разрушено и стёкла выбиты! Позор, - негодует Ангелина, жительница Ухты.

- Мимо этого дома уже ходить страшно… То маргиналы там бродят, то подростки творят что попало, все окна разбиты, мусор, вонь, - делится впечатлениями Анастасия.

Под постом автора комментаторы сошлись на том, что властям города стоит облагораживать здания и строить больше пространств для детей, чтобы у них не было соблазна разрушать чужое имущество.

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