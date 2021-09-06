Снег, буря и обильные осадки прогнозируются в Коми в начале недели

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В начале новой рабочей недели жителей Коми ожидают обильные осадки и опасные природные условия. Об этом рассказали в региональном метеоцентре.

Из-за западных циклонов в республике за семь дней выпадет половина месячной нормы осадков, говорят синоптики. Так, с 6 по 12 сентября в Коми прогнозируются дожди со снегом и штормовой ветер, который в некоторых районах перерастет в бурю - порывы воздушного потока будут достигать 24 м/с.

Преобладающий температурный фон +3...+8 градусов тепла, при облачных прояснениях ночью ожидаются заморозки 0...-3 градусов, днём столбик термометра поднимется до +14.

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