В Коми пьяная женщина устроила ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 5 сентября, в Ухте столкнулись Nissan Teana и Nissan Elgrand, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управления ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15:50. Пьяная 40-летняя женщина ехала за рулем Nissan Teana по улице Загородной в сторону проспекта Космонавтов. Около дома №32 иномарка выехала на полосу. Там легковушка врезался в минивэн Nissan Elgrand.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель Nissan Teana получила рваную рану коленного сустава, ушибы и ссадины. У семилетней девочки, находившейся в том же авто, диагностировали ушиб правой кисти. 46-летний водитель Nissan Elgrand получил растяжение связок шейного отдела и ушиб мягких тканей грудной клетки. У 43-летней женщины, которая находилась в минивэне, диагностирован перелом ребра. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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