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Происшествия6 сентября 2021 10:37

В Сыктывкаре 34-летний мужчина упал с крыши пятиэтажки

Источник:kp.ru
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Сыктывкарец поскользнулся и упал с крыши пятиэтажного дома

Сыктывкарец поскользнулся и упал с крыши пятиэтажного дома

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 34-летний мужчина сорвался с крыши пятиэтажного дома. Мужчина поскользнулся и рухнул на землю.

Как уточняет издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу СПАС-Коми, инцидент произошел на улице Куратова. Прибывшие на место спасатели выяснили, что мужчина случайно упал с крыши на газон.

Состояние сыктывкарца оценивается как удовлетворительное. Он лично отказался от госпитализации и ушел домой.

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