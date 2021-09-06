В Сыктывкаре с начала учебного года коронавирусом заразились более 70 детей

Данные озвучил региональный Роспотребнадзор Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре, по состоянию на 3 сентября, коронавирусом болеют 72 ученика столичных школ и девять педагогов. Об этом сообщает городская мэрия со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Уточняется, что в процентном соотношении данные показатели меньше одного процента.

- В Сыктывкаре всего 1971 педагог, болеют девять, то есть 0,5%. Школьников насчитывается 33 138 человек. Больны - 72. Это всего 0,2%, - рассказали в администрации города.

Также раскрыты данные по заболеваемости среди дошкольников. Так, COVID-19 обнаружен у 17 детей из 19 649 и 27 сотрудников детских садов из 3 944.

Ранее столичный педиатр предсказал новый всплеск заражений в связи с возвращением детей в школы. Четвертую волну коронавируса также предрек и глава Коми Владимир Уйба. Он заявил, что увеличение числа инфицированных вновь стоит ждать через три недели.

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