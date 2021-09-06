Мошенники украли у женщины из Коми почти 600 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Койгородского района 1969 года рождения почти 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина оставила свой номер на одном из сайтов для потенциальных работодателей. Вскоре ей позвонил мужчина и рассказал о возможности заработать через игру на курсе валют. Собеседник рассказал, что нужно вкладывать деньги, и рост валюты принесет быстрый доход. Женщина согласилась, и по просьбе незнакомца предоставила ему данные двух своих карт.

В течение четырех дней «специалист» снимал деньги со счетов пенсионерки. Все это время он убеждал жительницу Коми в том, что инвестиции вскоре принесут крупную прибыль. В итоге мужчина потратил с ее счетов более 320 тысяч рублей, а затем оформил на нее кредит на 277 тысяч рублей, которые также списал, якобы, для покупки валюты. На пятый день женщина, не получив обещанных начислений на свою карту, заподозрила неладное и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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