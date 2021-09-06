Прокуратура Коми добилась установки пандуса для ребенка-инвалида из Эжвы

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 7-летняя девочка испытывала каждый день трудности, чтобы попасть домой. Дело в том, что у ребенка инвалидность и она прикована к креслу, а в доме, где она живет, нет пандуса. Мама девочки больше не смогла смотреть на творящуюся несправедливость и обратилась за помощью в прокуратуру.

Надзорное ведомство, проведя проверку, обратилось в суд с иском о возложении на администрацию Эжвинского района обязанности оборудовать входную группу и лестничный марш первого этажа первого подъезда жилого дома № 7 по улице Новоселов техническими средствами реабилитации инвалидов.

Суд удовлетворил иск в полном объеме, а администрация к этому моменту уже исполнила свои обязательства. Теперь в доме есть наружный пандус и сделан ремонт лестничной площадки.

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